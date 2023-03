Quali sono le criticità nel ciclo di gestione dei rifiuti in Puglia? Quali e quanti sono gli impianti che ancora serve realizzare per puntare all’autosufficienza regionale? Come sta reagendo l’industria green alle sollecitazioni che arrivano da Roma e da Bruxelles?

Saranno queste alcune delle domande dalle quali partiranno gli Stati regionali dei rifiuti in Puglia, dibattito in programma il prossimo 15 marzo al teatro Petruzzelli di Bari organizzato da Ricicla.tv, la prima web tv dedicata ai temi della green economy e la sezione Puglia dell’Albo gestori ambientali.

Dalle ore 10:30 si confronteranno Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Valeria Frittelloni, capo dipartimento per lo sviluppo sostenibile di Ispra, Anna Grazia Maraschio, assessore all’ambiente della Regione Puglia, Antonio De Caro sindaco di Bari, Natale Mariella presidente Albo Puglia, Damiano Gelsomino, presidente Unioncamere Puglia, Giuseppe Angelo Dalena, politiche ambientali Confindustria Bari e Bat.

A condurre il dibattito, il direttore di Ricicla.tv Monica D’Ambrosio in coppia con il noto artista pugliese Gianni Ciardo, protagonista di un recente spot video realizzato nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti promossa dalla Regione.

* L’evento è aperto a tutti previa registrazione al seguente link https://statiregionali.maidiremedia.it/wordpress/ o inviando una mail di conferma a: [email protected]