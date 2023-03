“Italia Viva Puglia, lungo il percorso di formazione del nuovo partito con Azione, è impegnata per il proprio contributo alla scrittura del manifesto – questo il comunicato diffuso dalla forza politica Italia Viva, che parteciperà all’assemblea regionale anche con la rappresentanza della BAT – e della carta dei valori, coinvolgendo soprattutto liberali, popolari e tutti i riformisti”. La piattaforma programmatica, insieme al lancio della campagna di adesioni 2023, sarà il tema dell’Assemblea regionale che si svolgerà sabato 11 marzo alle ore 15.00 presso il TEATRO del REDENTORE in via Martiri d’Otranto n. 65 a BARI. All’assemblea parteciperanno i coordinatori regionali Ada Fiore e Lorenzo Frattarolo, i coordinatori provinciali, i delegati nazionali e gli iscritti e simpatizzanti, con una folta rappresentanza della BAT. Saranno presenti Teresa Bellanova e Ettore Rosato. Chi ci vuole dare una mano in prima persona, può sostenerci con idee via email, contributi economici, tesseramento a Italia Viva, sui social, oltre che con la partecipazione all’Assemblea di sabato 11 marzo. Il meglio deve ancora venire”!