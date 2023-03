Soprattutto un messaggio di speranza e senso civico, ha portato ieri alla riparazione (finalmente!) del servoscala per il sottopasso pedonale di via Imbriani/viale Marconi. L’annuncio l’aveva fornito il sindaco Cannito nelle prime ore del pomeriggio tramite un post sui social network, commentando un video dove Angelo Damato, esponente delle associazioni VIVERE 360° e ASSOMEDA , ha provato il nuovo servoscala dopo averne contribuito ad ottenere questo risultato. «Un pomeriggio emozionante – scriveva il Sindaco – con la messa in funzione del primo servo scala per i nostri concittadini diversamente abili»

Benissimo, solo che poche ore dopo un altro post e un altro video mostravano il servoscala del lato di viale Marconi danneggiato, probabilmente da un atto vandalico quasi contemporaneo alla riparazione: «Sono molto deluso. Purtroppo per colpa di qualche vandalo non abbiamo potuto attivare il servoscala incredibilmente già danneggiato». Insomma non c’è limite al vandalismo; l’appello è sempre quello di avere cura della città di Barletta e senso civico, comprendendo che si tratta sempre di denaro pubblico, quindi questi “incivili”, sebbene una ristretta minoranza, creano danno non solo ai disabili e ai potenziali utenti di quell’ausilio, ma danneggiano l’immagine generale della città. Dal Comune fanno sapere che la riparazione del secondo servoscala sarà necessaria almeno una settimana.