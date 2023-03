Domenica 12 marzo, doppio e imperdibile appuntamento con la musica contemporanea dell’Associazione Culturale Beathoven di Barletta. Al via, alle ore 15, presso gli spazi del Laboratorio Urbano GOS di Barletta, la Masterclass “Sistemi di Rinforzo Sonoro: verifica e calibrazione” a cura del M° Rocco Sante Sabia. A seguire, alle ore 19.00, il Concerto Audio-Video “Fra immagini e suoni”, che vedrà eseguite musiche dei maestri Rocco Sabia, alla regia del suono, Nicola Monopoli, informatica musicale, Antonio Forastiero, Gabriele Manniello e Feliciano Chiriaco, tutti massimi esperti di musica elettroacustica e contemporanea.

Il M° Sabia, classe 1983, è un affermato tecnico del suono e musicista: ha iniziato a suonare e studiare fisarmonica e chitarra fin dall’infanzia e, dopo essersi unito a vari gruppi di musica pop locale, ha intrapreso la carriera di tecnico del suono dal vivo.

Negli anni ha lavorato come Fonico con diversi artisti italiani tra i quali: Tarantolati di Tricarico, Bianca Atzei, Vinicio Capossela, Pfm, Ricchi e Poveri, Matia Bazar ed è attualmente P.A. Man e Fonico di Roberto Vecchioni e Vinicio Capossela.

Durante la masterclass si affronteranno temi quali i concetti di base di acustica in contesti live: la propagazione del suono, la differenza di temperatura sopralluogo della location in cui le performance verranno eseguite (dimensioni, geometria, ecc.); sistemi di rinforzo sonoro: i gruppi di array e la loro propagazione, i sistemi di altoparlanti, la configurazione sub, il posizionamento front fill, down fill e setup crossover; infine ci si occuperà della verifica e calibrazione dei sistemi di rinforzo sonoro con software smaartv8, Open sound meter: risposta in frequenza, setup e tuning di un sistema di rinforzo sonoro,linee di ritardo, ascolto ed eq di un impianto audio. Imperdibile anche il concerto audio – video che metterà in luce l’innovazione musicale proposta dai professionisti del suono, tra cui Nicola Monopoli. Nato nel 1991 a Barletta. Ha conseguito il Diploma Accademico di I livello in Musica e Nuove Tecnologie col massimo dei voti, lode e menzione speciale, il Diploma Accademico di II livello in Musica Elettronica con il massimo dei voti e lode e il Diploma Ordinamentale di Composizione col massimo dei voti presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Ha studiato con importanti compositori della scena musicale contemporanea ed elettroacustica tra cui Jonathan Cole, Michael Oliva, Riccardo Santoboni, Francesco Scagliola, Matteo Franceschini, Massimo Carlentini, Francesco Maria Paradiso, Michele Maiellari e Gilbert Nouno. È stato il primo compositore in assoluto a conseguire l’Artist Diploma in Composition presso il Royal College of Music di Londra supportato dal Clifton Parker Award e da una borsa di studio dell’associazione Giovani Artisti Italiani, Progetto DE.MO/Movin’up (partner del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali). Come ingegnere del suono ha registrato, mixato e masterizzato per Sony Music, Innova Recordings, RMN Music e molti altri; è il fondatore del Moto Armonico Recording Studio a Barletta. Ha insegnato presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, il Conservatorio di Musica “C. Pollini” di Padova, il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce e il Liceo Musicale “A. Casardi” di Barletta; attualmente insegna presso il Conservatorio ‘U. Giordano’ di Foggia.

Partecipazione a Master + Concerto costo 10 euro. Biglietto ingresso Concerto 5 euro. La Masterclass e il Concerto si terranno presso il Laboratorio Urbano GOS – Viale Marconi n°49 Barletta. Informazioni e prenotazioni al 3803454431.