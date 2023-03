Un brutto Barletta, deludente e poco incisivo non va oltre lo 0-0 a Mugnano di Napoli con l’Afragolese e scivola a -6 dalla Cavese, vittoriosa all’ultimo istante in rimonta a Bitonto.

Mister Carbone, in luogo di Farina squalificato, sceglie dal primo minuto Russo, con Loiodice e Cristallo a completare il terzetto offensivo. Solo panchina invece per gli acciaccati Scaringella e Lattanzio. Il ritmo della partita è blando, con occasioni che latitano da una parte all’altra. L’Afragolese si mostra più determinata, ma senza sfondare, mentre il Barletta recrimina solo a fine primo tempo per un rigore prima concesso su Petta e poi invalidato per sospetta posizione di fuorigioco. Nella ripresa, l’inserimento di Scaringella prova subito a dare i suoi frutti con un’occasione per l’attaccante biancorosso che, da buona posizione, centra il palo. Dopo la chance non sfruttata dalla punta coratina, il Barletta riprende a faticare nell’imbastire trame di gioco. Al 70′ contatto dubbio che non viene ravvisato dal direttore di gara su Russo, mentre viene segnalato, dieci minuti dopo, un presunto tocco con la mano di Lattanzio nel ribadire in rete una sponda aerea di Scaringella. Rabbia e recriminazioni per capitan Pollidori e compagni, che non riescono più a incidere fino alla fine della partita. 0-0 il finale da Mugnano e, per il Barletta, il discorso promozione si complica.

A cura di Giacomo Colaprice