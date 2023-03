Mercoledì 15 marzo 2023 a partire dalle ore 10.30 presso il teatro Petruzzelli di Bari si svolgono gli “Stati generali dei rifiuti in Puglia”. Rappresentanti istituzionali, della società civile si confronteranno sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

L’evento è organizzato da Maidiremedia srl (Ricicla.TV), con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Bari, Sezione Puglia dell’Albo Gestori Ambientali, Ecocerved, Unioncamere Puglia e Camera di Commercio di Bari; l’obiettivo dell’iniziativa è fare il punto della situazione sullo stato dell’arte del ciclo dei rifiuti e sull’attuazione del piano regionale in Puglia valutandone la sostenibilità con gli standard fissati dall’Unione Europea.

In tema di rifiuti l’Italia – secondo le direttive europee – deve ridurre lo smaltimento in discarica al 10% e aumentare il riciclo entro il 2035 al in 65% (con delle tappe intermedie). Il nostro Paese diversi mesi fa ha pubblicato una riforma cosiddetta abilitante al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) che al rispetto degli obiettivi europei associa anche il rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità per il recupero dell’indifferenziato e dell’organico ce sono da sempre due delle frazioni tra i rifiuti urbani, a creare i maggiori problemi. In questo quadro generale, RiciclaTv da diversi anni porta in giro per l’Italia questo appuntamento: gli stati regionali dei rifiuti, un dibattito che accende i riflettori sui programmi di gestuone di cui si dotano le singole Regioni.

Le domande alle quali anche oggi proveremo a rispondere sono le seguenti:

⦁ Come si colloca la regione Puglia nel panorama nazionale in fatto di autonomia gestionale?

⦁ Quali sono gli obiettivi e le scadenza a breve medio termine per adeguare il piano regionale a quello nazionale?

⦁ In fatto di rifiuti speciali, cosa fa la Regione per andare incontro alle esigenze dell’industria? Esiste anche in Puglia un problema di lentezza burocratica, amministrativa? O siamo in una Regione che si da da fare per accompagnare ai processi di transizione ecologica anche quelli di transizione digitale?

L’evento sarà anche l’occasione per raccontare e conoscere storie di eccellenza made in Puglia sia per quel che riguarda la pubblica amministrazione, sia per quel che riguarda l’imprenditoria.

Al dibattito partecipano:

Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

Valeria Frittelloni, Direttore Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale di Ispra

Anna Grazia Maraschio, Ass. Ambiente Puglia

Antonio Decaro, Sindaco di Bari

Natale Mariella, Presidente Albo Gestori Ambientali – Puglia

Damiano Gelsomino, Presidente Unioncamere – Puglia

Giuseppe Angelo Dalena, Presidente Sezione EAU Confindustria Bari e BAT

Moderano l’evento:

Monica D’Ambrosio – Direttore Ricicla.tv

Gianni Ciardo – Attore