Il Partito Democratico vuole proprio puntare sull’innovazione e lo fa attraverso tre donne al vertice di cui due pugliesi. Dopo l’elezioni di Elly Schlein come nuovo segretario nazionale del PD, l’Assemblea nazionale ha eletto oltre che alla presidenza Stefano Bonaccini, sfidante della Schlein nelle scorse Primarie, ma soprattutto come suo vice la presidente del consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. Inoltre, per quanto riguarda Barletta, viene evidenziato il nome di Rosa Cascella, già segretaria cittadina del PD barlettano, eletta nella Direzione nazionale.

Con la nomina di queste donne ai vertici del principale Partito di opposizione spicca il livello di rinnovamento che questa forza politica vuole rappresentare nel prossimo futuro. Si aggiungono i complimenti del barlettano consigliere regionale Filippo Caracciolo: «L’elezione di Rosa Cascella nella direzione nazionale del Partito democratico rappresenta un motivo di orgoglio per il circolo di Barletta e per tutto il territorio della Bat. La presenza di Rosa Cascella nel massimo organismo nazionale – afferma Caracciolo – si inserisce al meglio nella stagione di rinnovamento del Pd. Con Elly Schlein segretario il ruolo delle donne diviene sempre più centrale. Sono certo, che Rosa Cascella saprà lavorare al meglio al fianco della segretaria e di tutti gli organismi dirigenti per affrontare le grandi sfide che ci attendono».

Soddisfazione di Caracciolo anche per la nomina della Capone; ricordiamo, tuttavia, che il sostegno della provincia BAT e dello stesso consigliere Caracciolo nelle Primarie sono andati a Bonaccini, vicino al quale si configura la nuova Segreteria provinciale. Tuttavia, ora l’unità sembra il fulcro del ragionamento dei progressisti per la costruzione di un partito migliore che riesca a riavvicinare i sostenitore del pensiero progressista di centrosinistra.

Il Segretario Cittadino del Partito Democratico di Barletta, Cosimo D. Bruno, a nome di tutta la comunità politica, formula gli auguri di buon lavoro alla dott.ssa Rosa Cascella per il prestigioso incarico che premia gli sforzi fatti in questi anni da tutta la classe dirigente locale ed a cui spetterà il compito di rappresentare in ambito nazionale le esigenze del nostro territorio.

In aggiunta, per quanto riguarda il provinciale, il segretario Lorenzo Marchio Rossi ha nominato responsabile Enti Locali Antonio Gorgoglione, responsabile Organizzazione Franco Ruta e presidente Irene Cornacchia già consigliera comunale di Trani. Tutto ciò conferma una forte trazione Bonaccini della segreteria del partito progressista.