“Akira 35th” di Katsuhiro Otomo torna nei cinema italiani. Un evento importante in occasione dei 35 anni dalla sua prima uscita. Il film, tratto dall’omonimo manga (giunto ormai alla centesima ristampa e in Italia pubblicato dalla Panini Comics), sarà distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit. Appuntamento per gli appassionati degli Anime alla Multisala Paolillo di Barletta il 14 e il 15 marzo prossimi. In particolare martedì 14 marzo è in programma la proiezione in lingua originale (con i sottotitoli in italiano), mercoledì 15, invece, spettacolo doppiato in italiano. Il tutto nel nuovo formato 4k.