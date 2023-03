“Il 13 febbraio scorso, nel giorno dell’anniversario della Disfida di Barletta, dalla Bit di Milano avevo annunciato che avrei da subito messo mano alla redazione di una proposta di legge istitutiva della Fondazione della Disfida, – così la nota diffusa dal consigliere regionale Giuseppe Tupputi “CON Emiliano” – accogliendo anche una richiesta del sindaco di Barletta, Cosimo Cannito. Detto, fatto! Lunedì scorso, 13 marzo, esattamente a un mese di distanza, ho protocollato la pdl presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La prima pietra è posata. Ora comincia l’iter che porterà alla realizzazione di questo progetto importantissimo, perché grazie alla istituzione di questo ente si riuscirà a dare la giusta valorizzazione a un pezzo rilevante del patrimonio storico e culturale della città di Barletta.

Tra le finalità della Fondazione, infatti, vi è quella di sostenere, rafforzare e tramandare la rievocazione della “Disfida di Barletta“, attraverso la ricerca di mezzi finanziari per il suo svolgimento anche con apposite convenzioni con soggetti terzi, privati ed enti; la diffusione e lo sviluppo della rievocazione di quello storico scontro e delle cerimonie legate alla stessa, realizzando in Italia e all’estero manifestazioni ed eventi collaterali; come pure favorire, in generale, la valorizzazione delle tradizioni popolari e storiche e la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, produttivo, artistico e professionale a essa legato. Ogni sfida comincia sempre con la volontà, il resto lo fa l’impegno!”