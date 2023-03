Domenica 19 marzo, doppio e imperdibile appuntamento con la musica contemporanea dell’Associazione Culturale Beathoven di Barletta.

La musica elettronica sarà protagonista domenica 19 marzo presso il Laboratorio Urbano GOS, con la Masterclass alle ore 15.00 intitolata “Bitwig Studio” a cura del M° Corrado Cocco, e successivamente, alle ore 19.00, con l’evento “Bitwig Live Set”, caratterizzato da musiche originali dello stesso Maestro.

Cocco, laureato in Composizione musicale elettronica col M° Lupone, è un produttore musicale italiano, ingegnere del suono, sound designer ed educatore di musica elettronica. Ha collaborato con vari artisti e ha prodotto, scritto e mixato negli ultimi anni brani di diversi generi, quali dance, pop, house, techno e progressive generando molti ascolti su Spotify e altre piattaforme digitali di streaming e conseguendo svariate posizioni in diverse classifiche del settore. Si è specializzato dunque con Curtis Roads e John Chowning ed è attivamente impegnato nella promozione, la diffusione e l’insegnamento di Bitwig.

Il ricco programma della Masterclass prevede la presentazione di concetti base inerenti al Software Bitwig 4.4 quali: Editing Audio, Stretching, utilizzo degli Operatori, Comping Audio, esposizione della libreria di dispositivi fornita dal programma (con oltre 90 strumenti, effetti audio e note), Container Devices, Routers di Segnale, Polymer (una delle ultime novità del settore) ed ovviamente The Grid (l’ambiente modulare di Bitwig). Inoltre, sarà illustrato come creare beat ritmici randomici e non, grazie a Drum machine ed infine ci si occuperà dei nuovi effetti di Bitwig tra cui il Convolution e il Delay+.

A seguire, alle ore 19, Concerto di musica elettronica e live set con Bitwig: la live electronics sarà curata dal M° Corrado Cocco, mentre la regia del suono sarà magistralmente presenziata, come in tutta la Rassegna, dal M° Nicola Monopoli.

Il M° Nicola Monopoli, classe 1991, ha conseguito il Diploma Accademico di I livello in Musica e Nuove Tecnologie col massimo dei voti, lode e menzione speciale, il Diploma Accademico di II livello in Musica Elettronica con il massimo dei voti e lode e il Diploma Ordinamentale di Composizione col massimo dei voti presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Ha studiato con importanti compositori della scena musicale contemporanea ed elettroacustica tra cui Jonathan Cole, Michael Oliva, Riccardo Santoboni, Francesco Scagliola, Matteo Franceschini, Massimo Carlentini, Francesco Maria Paradiso, Michele Maiellari e Gilbert Nouno. Inoltre, è stato il primo compositore in assoluto a conseguire l’Artist Diploma in Composition presso il Royal College of Music di Londra supportato dal Clifton Parker Award e da una borsa di studio dell’associazione Giovani Artisti Italiani, Progetto DE.MO/Movin’up (partner del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali). Come ingegnere del suono ha registrato, mixato e masterizzato per Sony Music, Innova Recordings, RMN Music e molti altri; è il fondatore del Moto Armonico Recording Studio a Barletta ed attualmente insegna presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia.

Partecipazione a Master + Concerto 10 euro. Biglietto ingresso Concerto 5 euro.

La Masterclass e il Concerto si terranno presso il Laboratorio Urbano GOS – Viale Marconi n°49 a Barletta.

Informazioni e prenotazioni al 3803454431