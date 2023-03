Un viaggio in bici in 4 tappe, che partirà giovedì 23 marzo da Rocchetta Sant’Antonio per terminare domenica 26 marzo con la tappa finale da Canosa alla foce del fiume a Barletta. Si intitola “Tutti sulla Ciclovia” l’iniziativa organizzata dall’agriturismo Moschella e da un gruppo di guide ambientali e culturali del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto. Lo scopo è, come scrivono gli organizzatori, quello di far conoscere un territorio “tanto semplice quanto bello” attraverso gli incontri con le comunità locali, le aziende agricole e i siti naturali e culturali che rendono grande ed unica la valle dell’Ofanto.

Il viaggio sarà l’occasione non soltanto per testare le potenzialità cicloturistiche del percorso, ma anche un’esperienza di turismo slow aperta a tutti grazie alle e-bikes ed al supporto di guide cicloturistiche e assistenza logistica lungo tutto il percorso.

Inoltre durante la tappa di domenica 26 marzo si potrà prender parte ad un’esperienza di canoa sul fiume, visite guidate del Parco Archeologico di Canne della Battaglia e passeggiare con esperti naturalisti alla scoperta degli habitat della foce del fiume.