Un 32enne di Barletta è stato arrestato da agenti di Polizia dopo esser stato trovato in possesso di oltre 100 dosi di marijuana e 17 stecche di hashish. E’ il risultato di una operazione del commissariato barlettano che negli scorsi giorni aveva focalizzato l’attenzione sui movimenti del 32enne visto uno strano via vai da uno stabile del centro città. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, l’uomo ha tentato la fuga in pigiama e scalzo provando a disfarsi anche di una busta in cellophane con all’interno oltre 200 grammi di droga. Il giovane è stato arrestato ed è ora ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.