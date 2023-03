In riferimento ad una nota inviata ai media dal gruppo dirigente di Azione Barletta avente come oggetto la discarica in contrada San Procopio, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito ha risposto quanto segue:

«Ho letto con molta attenzione la vostra nota pubblicata sui social media locali relativa al procedimento amministrativo dell’ampliamento, da parte della Società Daisy, della Discarica in Contrada San Procopio. Innanzi tutto debbo ringraziarVi per il vivo interesse mostrato nei confronti di una tematica ambientale di grande importanza e forte impatto sociale, molto sentita da questa Amministrazione comunale, mi spiace solo dover precisare che, diversamente da quanto sostenuto nella predetta nota, l’Amministrazione Comunale dallo scrivente rappresentata non ha avuto affatto un approccio passivo, anzi, al contrario, ha da subito manifestato formalmente, con forza ed in maniera inequivocabile la sua contrarietà all’ampliamento della Discarica in Contrada San Procopio.

Tanto è facilmente dimostrabile e riscontrabile dall’allegata documentazione, facilmente reperibile sull’Albo pretorio on line del Comune di Barletta, in particolare dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 dell’8 aprile 2021 con la quale l’Amministrazione comunale ha espresso l’indirizzo politico di:

⦁ … non consentire l’ampliamento della discarica Daisy srl sita in Località San Procopio – Barletta;

⦁ Di esprimere parere contrario al progetto di ampliamento della discarica Daisy srl ….

Indirizzo politico ribadito e confermato dalla stessa Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 18.08.2021.

Inoltre, anche il Commissario Straordinario del Comune di Barletta, con propria Deliberazione n. 39 del 2 marzo 2022, adottata con i poteri di Giunta comunale, sulla scorta di quanto già deliberato dalla precedente Amministrazione, ha confermato l’indirizzo politico di non consentire l’ampliamento della discarica in questione, già espresso con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 08.04.2021 e n. 143 del 18.08.2021.

Vi informo, altresì, che la Società Daisy S.r.l., ovvero l’operatore economico privato che già si occupa della gestione dei rifiuti, non condividendo le iniziative politiche assunte dall’Amministrazione comunale, ha impugnato la Deliberazione di G. C. n. 57 dell’8.4.2021 innanzi al T.A.R. Puglia – sede di Bari, proponendo anche motivi aggiunti nello stesso giudizio avverso le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 143/2021 e 39/2022, e che, allo stato, non risulta ancora fissata l’Udienza Pubblica per la decisione di merito.

Spero, quindi, di aver sgombrato ogni dubbio circa la volontà ed il preciso e tempestivo indirizzo politico di questa Amministrazione in merito alla tematica in argomento, teso alla tutela e salvaguardia dell’Ambiente, del Territorio e della Salute pubblica».

delibera san procopio