Dal 2 al 9 aprile torna il grande tennis a Barletta con la 23esima edizione dell’Open della disfida. Sulla terra rossa del circolo tennis Hugo Simmnen si sfideranno i giovani talenti, ma anche i nomi di prestigio del tennis mondiale, in un challenger Atp che mantiene alto il livello del tabellone principale e che cresce nel montepremi, passato a 73mila euro dai 45mila delle passate edizioni. La suggestiva cornice del Palazzo della Marra ha fatto da scenario alla presentazione dell’evento sportivo, che si propone come vera e propria festa dello sport, aperta non solo alla città di Barletta ma anche all’intero territorio

Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della vittoria di Rafa Nadal al torneo di Barletta. Correva l’anno 2003 quando il 16enne spagnolo vinceva l’Open della Disfida ed entrava di prepotenza nel tennis che conta, fino a diventarne il leader mondiale. A Nadal sarà dedicato un evento, così come tanti altri ce ne saranno in programma per vivere fino in fondo le giornate di sport al circolo tennis.

Il servizio.