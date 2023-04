Grande commozione e cordoglio nel mondo della cultura di Barletta: si è spenta per arresto cardiaco Nietta Borgia, ultima voce ed interprete della storia e delle tradizioni cittadine in prosa ed in poesia. Avrebbe computo novantuno anni il prossimo undici agosto. I funerali si svolgeranno lunedì 3 aprile nella Basilica del Santo Sepolcro alle ore 17,30.

A darne notizia il giornalista Nino Vinella, fra i tantissimi suoi profondi estimatori: “Squisita, focosa di ardente spirito e gestualità attoriale, sempre passionale, Nietta sarà ricordata della città dove ha sempre vissuto, sempre benvoluta nel segno di quella indomita “barlettanità” che ne ha contraddistinto la vita e la carriera di fine narratrice di testi poetici e di prosa scritti e recitati nella lingua popolare, il dialetto e vernacolo barlettano più autentico e stilisticamente più puro. Indimenticabili sia i suoi monologhi elaborati con la verve tipica di chi ha sempre saputo ascoltare sonorità e detti popolari della gente e sia i duetti con Gino Garribba, la voce maschile che, in qualità di autore e poi soprattutto come interprete, ha saputo coniugare l’estro della ricerca con l’eccellenza della recitazione sempre elegante ed intensa. Nietta Borgia lascia un profondo segno nel tessuto culturale di Barletta sia per la sua capacità di dare corpo e voce all’anima popolare cittadina e sia, più spiccatamente, per il gusto dell’educazione alla matrice narrativa e recitativa portata nel mondo della scuola, di cui è stata valida esponente in qualità di docente, come nelle varie realtà cittadine che l’hanno vista protagonista negli scorsi decenni della vita pubblica barlettana anche quale componente della famiglia Borgia con i compianti fratelli l’ex sindaco ed assessore regionale Carlo Ettore e Giovanni Ruggiero “Ririno”. Partecipo il mio personale dolore al fratello Michele ed alla famiglia Languino”.