Parola al campo. Dopo quasi due settimane di sosta, il Barletta riparte. I biancorossi di mister Farina saranno di scena oggi pomeriggio alle ore 15 in quel di Venosa per affrontare un Lavello a caccia di punti per la salvezza. Resettare e ripartire dopo il pesante 1-4 interno contro il Brindisi: la strada indicata dal centrocampista Carlo Vicedomini, intervenuto venerdì nella conferenza stampa prepartita.

”Abbiamo voglia di dimenticare-esordisce-la pesante sconfitta del derby per tornare a fare la voce grossa in trasferta e tra le mura amiche. Siamo ovviamente molto dispiaciuti per aver perso il treno della promozione diretta, ma ahimè queste sono cose che nel calcio possono capitare. Al tempo stesso, voglio rassicurare che l’obiettivo non cambia: noi partiamo sempre per vincere tutte le partite e vogliamo portare a casa questi diciotto punti che ci consentirebbero di chiudere con la migliore posizione possibile il campionato in vista dei playoff. Penso che comunque abbiamo messo le basi per un futuro roseo”.

Di fronte ci sarà un Lavello invischiato nei bassifondi della classifica, ma reduce da una prova non malvagia con la capolista Cavese. ”Conosco bene Karel Zeman(l’allenatore ndr) e so che propone un calcio frizzante. Credo che troveremo una buona squadra e molto determinata nel voler portare a casa l’intera posta in palio. Noi però siamo chiamati a vincere e daremo il massimo”. Un Barletta che ritrova il campo e ritrova lo splendido apporto dei suoi tifosi: saranno 600 i supporters biancorossi provenienti dalla ”Città della Disfida” per sostenere Pollidori e compagni in un appuntamento importante per classifica e morale. A dirigere la gara del ”Lorusso” di Venosa sarà il signor Stefano Ranieri della sezione di Como, coadiuvato da Ionut Nechita di Lecce e Umberto Galasso di Torino.

A cura di Giacomo Colaprice