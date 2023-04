Ottimo nel primo tempo, più guardingo nella ripresa. Il Barletta torna a vincere, imponendosi per 1-2 a Venosa contro il Lavello. Decisive le reti di Scaringella e Loiodice, mentre per i gialloverdi non basta la rete di Liccardi giunta proprio sul gong della prima frazione. I biancorossi salgono a quota 53 punti in classifica, al quarto posto in classifica dopo il pari del Casarano con il Molfetta.

IL TABELLINO:

LAVELLO (4-3-3): Brescia, Grande, Francia (71′ Guaita), Darini, Collura; Ga. Romano (46′ Puntoriere), Acampora, Pipolo; Gi. Romano, Maione, Liccardi (87′ Garcia). A disposizione: Trapani, Delgado, Di Stasio, Sessa, Golia, Sliti. All: Zeman.

BARLETTA (4-2-3-1) Piersanti, Cristallo, Pollidori, Petta (67′ Telera), Marangi; Vicedomini, Maccioni (92′ Ponzo); Russo (78′ Lavopa), Lattanzio (67′ Di Piazza), Loiodice; Scaringella (52′ Milella). A disposizione: Lovecchio, Cafagna, Mercorella, Feola. All: Farina.

Arbitro: Ranieri di Como (Nechita di Lecco-Galasso di Torino)

Reti: 4’Scaringella, 45’Loiodice, 48’Liccardi

PRIMO TEMPO

4’Barletta subito in vantaggio! Lattanzio si destreggia e calcia verso la porta, Brescia respinge, ma nulla può sul tap-in vincente di Scaringella.

27’Occasione Barletta. Scaringella serve Lattanzio che calcia da posizione proibitiva, ma il suo tiro termina non molto distante dalla porta.

28’Tiro di Scaringella di prima intenzione, palla sul fondo.

30’Ancora Barletta. Scaringella colpisce di testa, Brescia risponde con un bel balzo e mantiene lo 0-1.

33’Apertura per Loiodice che calcia, tentativo di poco fuori. Brescia era comunque sulla traiettoria.

41’Rigore sbagliato da Maione per Lavello per dubbio atterramento di Piersanti, bravo in precedenza ad opporsi su Romano. Il punteggio resta sullo 0-1.

45’Raddoppio Barletta. Palla invitante di Scaringella per Loiodice, che scatta sul filo del fuorigioco e non sbaglia davanti a Brescia con un tocco morbido e preciso.

48’Gol del Lavello. Pasticcia la difesa biancorossa, Liccardi ne approfitta e batte Piersanti in uscita. Fine primo tempo a Venosa.

SECONDO TEMPO

2’Lavello subito vicino al pari con Puntoriere. Diagonale fuori.

19’Loiodice a giro, palla abbondantemente a lato.

32’Conclusione pericolosa di Pipolo, palla insidiosa che termina sul fondo.

45’Finisce 1-2 al “Lorusso”. Il Barletta torna al successo dopo i due pareggi con Casarano e Afragolese e il ko interno contro il Brindisi.

A cura di Giacomo Colaprice