Un’esperienza unica ed entusiasmante la presentazione delle attività della Sezione della Lega Navale Italiana di Barletta nella strada principale della città, ai piedi del Colosso venuto dal mare “Eraclio”.

Il canottaggio, punta di diamante del sodalizio, era presente con una imbarcazione e relative attrezzature pronte per i prossimi mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint che si svolgeranno a Barletta dal 28 settembre al 8 ottobre. A presentare questa disciplina sportiva oltre agli allenatori, anche una rappresentanza dei giovani atleti della Sezione.

Presente anche il gruppo sportivo della vela, praticata da meno di un anno ma che ha già fatto registrare notevoli successi. L’esposizione di Kite surf e di altre attrezzature ha affascinato i tanti visitatori che hanno potuto toccare con mano gli strumenti utilizzati da appassionati di uno sport davvero suggestivo. Barletta, con le sue spiagge e il suo mare, è una città ideale per questo sport fortemente in crescita.

La subacquea, con due istruttori LNI tra cui uno degli ultimi “palombari” ancora in attività, ha curato l’esposizione di pezzi unici come lo scafandro, la muta e le scarpe di piombo utilizzate dai palombari di professione oltre alle attrezzature subacquee per immersioni in ARA e apnea.

La pesca, specie il bolentino, è un’altra attività sportiva molto praticata grazie alla generosità del nostro mare. In esposizione canne da pesca e mulinelli da utilizzare nelle diverse pratiche di pesca. Alcuni soci sono stati felici di descrivere ai visitatori i vari tipi di mulinelli e canne e le varie modalità di pesca utilizzate.

Punta di diamante è stata la presenza del decano della Lega Navale di Barletta, Damiano, marinaio da sempre, che dall’alto della sua “tenera” età ha realizzato e cucito una rete sotto gli occhi affascinati dei tanti visitatori. In esposizione un antico “rezzaglio” – rete piombata che si lancia per la cattura dei pesci – utilizzata da suo nonno pescatore nell’800.

Il gazebo istituzionale allestito per l’occasione dai dipendenti della LNI di Barletta e da diversi soci ha consentito di vivere questa esperienza unica e suggestiva. In bella mostra il crest della Sezione e tante testimonianze della quasi centenaria vita della Sezione LNI di Barletta. Il personale ha dato informazioni ai tanti visitatori che con interesse hanno conosciuto una delle realtà più vivaci della città. Tra i visitatori anche gli assessori allo sport e alla cultura del Comune di Barletta e il comandante della locale Capitaneria di Porto.