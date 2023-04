Lo scrittore e Premio Strega Mario Desiati dialogherà del suo ultimo libro “Spatriati” con gli studenti delle scuole superiori cittadine e sarà intervistato dagli alunni dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Cassandro Fermi Nervi” di Barletta nel corso di un incontro, aperto alla presenza dei media, in calendario alle ore 10.30 di mercoledì 5 aprile 2023 nel Teatro Curci.

L’evento è espressione del più ampio progetto “Incontro con l’autore”, promosso dal medesimo istituto scolastico d’intesa con l’Assessorato alla Cultura e la collaborazione del Punto Einaudi di Barletta. Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Cosimo Cannito e della Dirigente scolastica dell’Istituto, Annalisa Ruggeri, l’intervento dell’Assessore alla Cultura, Oronzo Cilli. Voce narrante per la lettura dei brani selezionati e propedeutici alla conversazione con gli studenti quella dell’attore Christian Binetti. Moderatrice la docente Elisabetta Dicorato Romano.

Desiati, quarantacinque anni, nativo di Locorotondo, è stato il vincitore nel 2022 della settantaseiesima edizione del Premio letterario Strega proprio con “Spatriati”, edito da Einaudi. Un opera che propone al lettore, pagina dopo pagina, la vibrante storia dei protagonisti, Claudia e Francesco, simili ma al tempo medesimo diversi, divergenti eì inquieti, tuttavia legati da una tenace e inesauribile amicizia germogliata tra i banchi di scuola che il tempo non sbiadirà. Un eccellente filo conduttore, insomma, per imbastire e ampliare un dibattito intergenerazionale sull’appartenenza, l’accettazione di sé, le passioni, più in generale sulla complessa realtà giovanile. E non solo.