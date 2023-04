Si entra nel vivo a partire da domani negli eventi e nelle celebrazioni della Settimana Santa in Puglia. Telesveva e News24.City racconteranno in diretta i momenti di fede e preghiera con le emozioni dei fedeli a partire dalla notte tra giovedì e venerdì per arrivare sino al sabato mattina. Da Trani a Bisceglie, passando per Barletta ed Andria per concludere le dirette a Canosa. Una due giorni intensa tutta da vivere sui social ed in tv sul canale 18.