“Encomiabile” campagna comunicativa del Consigliere Giuseppe Tupputi sulla Disfida di Barletta: peccato che sia solo propoganda politica senza sostanza! Da mesi leggiamo del tentativo del Consigliere Tupputi di arrogare a sè competenze e meriti che non ha, – così scrivono i gruppi consiliari di maggioranza: Forza Italia, Fratelli d’Italia, lista Mino Cannito Sindaco, Barletta al Centro, Barletta nel Cuore, lista AMICO, Lega – perché, se ancora non gli è chiaro, non gli è consentito di interessarsi della Disfida di Barletta per mere finalità propagandistiche senza aver preventivamente condiviso, con atti e non pettegolezzi, un percorso con il Comune. Infatti, la Disfida di Barletta e l’istituenda Fondazione “La Disfida di Barletta”, sono patrimonio della nostra città e di tutti i barlettani, ragion per cui abbiamo provato a spiegargli bonariamente, prima di questa nota, come la competenza di istituire la Fondazione “La Disfida di Barletta” spetti solo e soltanto al Comune di Barletta, che è esclusivo titolare, detenendone il patrimonio materiale e immateriale.

Lo informiamo, peraltro, che all’istituzione della Fondazione, stanno alacremente lavorando le Commissioni consiliari del nostro Comune Affari Generali, Attività Produttive, Bilancio e Cultura. Pertanto, chiediamo al Consigliere Tupputi di cessare la sua instancabile comunicazione, priva di sostanza e carica di chiacchiere, impegnandosi, piuttosto, a reperire sin da ora finanziamenti stabili che possano dare, nel tempo, forza e sostegno concreto a quelle che saranno le attività della Fondazione. Nell’occasione siamo a chiederlo indistintamente a tutti i consiglieri regionali, ai consiglieri barlettani e del territorio, giacchè, contrariamente a quanto ha riferito su giornali e social, non è questa la prima volta che la Regione Puglia ha contribuito fattivamente, stanziando somme, a sostenere la Disfida”.