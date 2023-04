Come di consueto anche quest’anno sono arrivate Pasqua e Pasquetta a Barletta, nei giorni del 9 e 10 aprile. Appuntamento immancabile durante la domenica mattina la Santa Messa nella Basilica Concattedrale di Santa Maria Maggiore alle 11.30, alle 11 nella Chiesa di San Giacomo e a seguire la processione eucaristica, mentre alle 12 il canto dedicato alla Madonna Regina Coeli sarà la colonna sonora della mattinata. E mentre Piazza Caduti viene abbellita dall’uovo di Pasqua realizzato all’uncinetto dalle docenti Antonella Palmitessa e Maria Rosaria Cavaliere insieme a dei coloratissimi tulipani, e mentre 80 carabinieri della Compagnia di Barletta saranno impegnati a sorvegliare varie zone della città per consentire un festeggiamento ordinato, a tavola torneranno le tradizionali pietanze pasquali. L’agnello nella maggior parte dei casi la farà certamente da padrone, preparato in ogni modo, dalla brace, a crudo, o con contorno. E per il dolce? Per il dolce non potranno ovviamente mancare le celebri scarcelle, contornate da uova sode o alternativamente con uova di cioccolata. Meno fortunato però il giorno del Lunedì dell’Angelo, solitamente dedicato a gite fuori porta, grigliate in case di campagna, attività all’aria aperta e pranzi in agriturismo. Stando alle previsioni di meteo.it per lunedì 10 aprile è prevista una abbondante pioggia fino alle 17, per poi rischiararsi solo intorno alle 20 a giornata praticamente finita. Una Pasquetta che non si smentisce, e che non tarda mai con i suoi dispetti. Sarà comunque un’occasione per riposare dal lavoro e trascorrere serate felici giornate in compagnia di amici e parenti e chi lo sa: il maltempo potrebbe pungolare l’ingegno per qualche programma alternativo. Tutto può succedere. Intanto la redazione di Barletta News24City augura ai suoi lettori una Felice Pasqua. Auguri a tutti.