Aprile, Maggio e Giugno: i mesi della Grande Musica Internazionale, i mesi dei giovani

talenti internazionali. Tre mesi densi di musica internazionale sono quelli che ci riserva

l’Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, con la rassegna Young Talents International Festival, che quest’anno farà da preludio e conclusione ai Concorsi Musicali Internazionali ,

fiore all’occhiello della Città di Barletta.

La Rassegna Concertistica si svolgerà nello splendido Auditorium del “Laboratorio Urbano

GOS – Distillerie Culturali”, con porta alle ore 18.30 e inizio alle ore 19, in viale Marconi 49 a Barletta.

Ad essere di scena 4 giovani pianisti stranieri ed italiani, vincitori di vari premi durante le

ultime due edizioni del concorso internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro

Paolo Monopoli”, musicisti di prestigio che si sono già esibiti sui palcoscenici internazionali .

Ad inaugurare il ciclo di concerti sarà, venerdì 14 aprile, il pianista anglosassone Dominic

Doutney, vincitore del Primo Premio assoluto al 25.mo Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli” e “Premio Nuovo Imaie 2022” lo scorso anno. Laureatosi presso il Royal College, si è perfezionato con Dmitry Alexeev, Sofya

Gulyak,Stephen Hough, Peter Donohoe, Boris Berman, Veda Kaplinsky, Hung- Kuan Chen e

John Perry. Vincitore di numerosi Concorsi Pianistici Internazionali (Jaen, Murcia, Nora

Sande, Obidos), per i suoni meriti artistici è stato invitato dal grande pianista Andras Schiff

all’Oxford Piano Festival. Musicista di prestigio, noto in campo internazionale per i suoi

meriti artistici, si è esibito al cospetto di Re Carlo III e ha tenuto recital in importanti festival musicali: al Beaumaris and Beaujolais music festivals in Francia, Leipzig’s Media Campus Villa Ida, al Banff Centre ad Alberta in Canada, a Mosca dietro invito della prestigiosa Spivakov Foundation e in prestigiosi teatri e sale da concerto. Si è inoltre esibito per la BBC, Radio 3 e la CNBC. Il programma virtuosistico e raffinato metterà in mostra le sue grandi capacità tecniche e interpretative. Domenica 28 maggio, ad essere di scena sarà

la giovanissima pianista Alyssa Kok, nata a Singapore, laureata con il massimo dei voti presso il Mozarteum di Salisburgo, dopo essere stata ammessa a soli 14 anni. Vincitrice di numerosi Premi in Concorsi Pianistici internazionali, attualmente si sta perfezionando presso la Karol Szymanowski Academy of Music di Katowice. Nel 2022, ha vinto una delle due borse di studio, offerte dal m° Ing. Luca Dimiccoli, a supporto dei giovani musicisti, con il Premio “Young Artist Special Concert Prize – A. Benedetti Michelangeli”, nell’ambito del 25° Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli”. Programma affascinante il suo dedicato a Liszt, Chopin, Prokofiev e Schumann .

​