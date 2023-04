Barletta Basket-Cestistica Barletta ai quarti di finale playoff per l’accesso in C Unica. Questo è il verdetto dell’ultima giornata della stagione regolare di C Silver, andata in scena lo scorso sabato.

Per la prima volta, due squadre della ”Città della Disfida” si affrontano in un turno ad eliminazione diretta che, tuttavia, in virtù della riforma, metterà non solo a disposizione un posto nelle semifinali, ma, per la squadra perdente, coinciderà con la retrocessione in Serie D. Un vero e proprio scontro da dentro o fuori che avrà il ‘‘PalaMarchiselli” come cornice in una sfida al meglio delle tre gare. Il Barletta Basket di coach Pasquale Scoccimarro è testa di serie numero tre, dopo aver chiuso al sesto posto la stagione grazie a quattordici vittorie e otto sconfitte. Dall’altra parte, la formazione allenata da Curci, nona forza del torno e reduce dall’affermazione interna contro Brindisi, ha collezionato sei vittorie, ultima delle quali decisiva per il nono posto finale, e sedici sconfitte.

Un derby molto sentito, ma sempre corretto nei precedenti che vedono il Barletta Basket in vantaggio con tre affermazioni su quattro, ultima delle quali quella dello scorso mese per 89-86. Sale l’attesa dunque per la prima delle tre potenziali sfide che si giocherà domenica alle ore 18:30: gli occhi del movimento cestistico pugliese per il ”Derby della Disfida”, che si preannuncia spettacolare nel rettangolo di gioco.

A cura di Giacomo Colaprice