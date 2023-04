Non sprecare una occasione importante, fare sintesi e collaborare al raggiungimento dell’obiettivo comune della istituzione della Fondazione della Disfida di Barletta.

È quanto emerso dai lavori della VI Commissione consiliare Cultura del Consiglio regionale della Puglia, nel corso della quale c’è stata l’audizione, richiesta dal consigliere regionale Giuseppe Tupputi, dell’amministrazione comunale di Barletta, rappresentata dall’assessore alla Cultura Oronzo Cilli e dal consigliere comunale Ruggiero Fiorella, presidente della commissione consiliare Cultura del comune di Barletta.

L’accelerata, auspicata dal consigliere regionale di CON Emiliano, Giuseppe Tupputi, è stata confortata dall’annuncio della composizione di uno schema di Statuto da parte delle commissioni del Consiglio comunale, Il lavoro ha preso avvio a seguito della trasmissione della delibera, approvata dalla giunta Cascella, alle commissioni competenti che hanno lavorato alla discussione e all’aggiornamento del testo e che si è concluso con la trasmissione, nella mattinata di oggi, alla Presidenza del Consiglio comunale e ai Dirigenti del settore, affinché si predispongano i competenti adempimenti amministrativi propedeutici alla calendarizzazione nel prossimo consiglio comunale.

Una Fondazione che parte dalla città di Barletta e che vorrebbe vedere ed avere al proprio fianco la Regione Puglia e il Ministero della Cultura. Una Fondazione che nasce dalla volontà di tutto il consiglio comunale che, legittimamente, rappresenta la comunità barlettana.

I presidenti delle commissioni Affari Generali, Attività Produttive, Bilancio e Cultura, ringraziano tutti i loro componenti e i consiglieri comunali che hanno dato il proprio prezioso supporto alla definizione dello schema di statuto, il Presidente del Consiglio per l’attenzione sul provvedimento e la giunta comunale, in particolare il Sindaco Cannito per aver dato seguito alla volontà di costituire una Fondazione della Disfida di Barletta e l’assessore alla Cultura Cilli per aver lavorato con le commissioni e per la costante interlocuzione con il Ministero della Cultura. La Disfida è un pezzo di storia che merita ogni sforzo affinché possa diventare un appuntamento nazionale e internazionale, di vero e autentico rilancio turistico del nostro territorio.

«Chiarito che nessuno scippo sarà mai perpetrato ai danni della mia città e che non si tratta di fare fughe in avanti o appuntarsi medaglie al petto – ha chiosato Tupputi – l’unico e solo obiettivo da perseguire, insieme, Regione Puglia e Comune, e come annunciato da Cilli anche Ministero della Cultura, è riuscire, in tempi brevi, ad arrivare alla istituzione della Fondazione della Disfida, per dare alla città di Barletta e alla Disfida stessa, il prestigio e la ribalta che meritano».