Un Lattanzio in più in vista dell’importante sfida contro la Puteolana. Dopo il turno di squalifica scontato giovedì scorso in occasione del match con l’Altamura, il Barletta ritrova l’attaccante andriese, che dovrebbe partire nell’undici titolare alle spalle di uno Scaringella in formato super nell’ultimo mese.

Cinque le reti messe a segno, fino a questo momento, dall’ex capitano del Bitonto che, proprio a Pozzuoli nel match d’andata, ha siglato il suo primo e pesantissimo sigillo con la maglia biancorossa, sbloccando la contesa all’ultimo minuto per lo 0-1. Prestazioni in crescita nel girone di ritorno fino al gol del 2-0 con il Gravina, coinciso con l’ultimo acuto di Lattanzio, che mette nuovamente la formazione granata nel mirino per tornare al gol, dopo averlo propiziato in occasione del momentaneo 0-1 di Scaringella realizzato a Venosa contro il Lavello.

Un turno favorevole a cui, tuttavia, il Barletta arriva con una serie di diffidati da gestire. Non prenderà parte al match contro l’ultima della classe, Cristallo, mentre sono a rischio squalifica con quattro ammonizioni, Cafagna, Loiodice, Milella e Maccioni. L’occasione dunque potrebbe essere quella di un turnover nel corso della gara, soprattutto se messa sui giusti binari dall’inizio. Del resto, dopo la Puteolana, diventa fondamentale avere tutti gli elementi a disposizione in vista dell’ultimo scorcio di stagione, che vedrà il Barletta ospite di Matera e Casarano, con intervallo rappresentato dal ”big-match” del ”Puttilli” contro il Nardò di Nicola Ragno. Poi sotto con i playoff.

A cura di Giacomo Colaprice