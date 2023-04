“Coldplay-Music Of The Spheres: Live At River Plate” è la versione definitiva dello straordinario spettacolo trasmesso in diretta lo scorso 29 ottobre dallo stadio di Buenos Aires in migliaia di cinema di tutto il mondo (81 paesi).

Il film sarà proiettato alla Multisala Paolillo giovedì 20 aprile (ore 20.00) e venerdì 21 aprile (ore 21.00). Una speciale edizione cinematografica che racchiude le dieci serate sold out in Argentina che hanno raccolto consensi di pubblico e di critica con recensioni entusiastiche.

Il Guardian ha definito il concerto del Music Of The Spheres World Tour dei Coldplay “genuinamente sbalorditivo”, il New York Post “una serata da libri di storia” e il Glasgow Evening Times ha parlato del “più grande spettacolo della Terra”.

La nuova versione firmata dal regista Paul Dugdale (vincitore di un BAFTA e nominato ai Grammy) con audio remixato e rimasterizzato e immagini eccezionali realizzate con 30 telecamere, droni e tecniche di ripresa a 360°, comprende anche esclusivo materiale backstage e nuove interviste alla band britannica.

Una esperienza unica ed emozionante. Una idea interessante fortemente voluta dal complesso inglese per festeggiare le nozze d’argento di una prestigiosa carriera. Il pluripremiato gruppo formatosi a Londra nel 1997 è formato da Chris Martin (voce, pianoforte, chitarra acustica), Jonny Buckland (chitarra elettrica), Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria).

Il tour dell’ultimo album “Music of the Spheres”, disco già certificato oro in Italia, ha venduto oltre 1,5 milioni di copie a livello planetario. Il concerto vede i Coldplay alle prese con i classici successi della loro carriera, tra cui Yellow, The Scientist, Fix You, Viva la Vida, A Sky Full Of Stars e My Universe, in uno stadio ricco di luci, laser, fuochi d’artificio e braccialetti led. In un fantastico coinvolgimento di suoni e armonia non mancano le partecipazioni di particolari ospiti come la pluripremiata H.E.R., Jin dei BTS che si esibisce dal vivo con il gruppo londinese per il debutto del singolo da record The Astronaut.

L’evento “Coldplay-Music of the Spheres: Live At River Plate” è distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Deejay e MYmovies.it, Live Nation e Warner Music Italy.