Va al Barletta Basket lo ”scontro fratricida” con la Cestistica Barletta, valevole per il primo turno degli spareggi C Unica/Serie D di Serie C Silver. La formazione di coach Scoccimarro, in una quattro giorni in cui il ”PalaMarchiselli” è stato la splendida cornice dell’attesa stracittadina, ha regolato per 2-0 la compagine allenata da Ruggiero Curci, condannandola alla retrocessione in Serie D, in virtù dell’imminente riforma che coinvolgerà il panorama della palla a spicchi già dalla prossima stagione.

I due match, che hanno fatto registrare numeri da categoria superiore nel secondo impianto sportivo indoor della città, hanno avuto una lettura diametralmente differente. Nella sfida di domenica scorsa, il Barletta Basket, trascinato da uno Stefano Liso MVP con 23 punti, ha regolato senza particolari affanni Degni e compagni, aggiudicandosi la contesa con un perentorio 93-63. Spartito cambiato invece nell’infrasettimanale di ieri, in cui a prevalere è stato l’equilibrio e in cui la Cestistica è riuscita ad andare sopra di diciassette lunghezze a poco meno di dieci minuti dalla fine grazie ad un super Francesco Mirando. Una stoica rimonta dei ragazzi di coach Scoccimarro, segnata dal decisivo recupero negli ultimi istanti del quarto periodo, si è poi concretizzata nel tempo supplementare per il definitivo 78-85.

Esulta il Barletta Basket dunque, che adesso troverà La Scuola di Basket Lecce in una sfida che potrebbe essere decisiva per le ambizioni di accesso in Serie C Unica, mentre per il sodalizio di Mario Criscuoli, ieri protagonista di un’ottima prova, sarà tempo di bilanci.

A cura di Giacomo Colaprice