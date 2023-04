RADICI “affondano in terra ma ti permettono di toccare il cielo”.

Questo è il tema della prima mostra a cura di Lorenza Ragno, socia dell’Associazione Culturale Artinte, fondata dal presidente Giuseppe Arcieri, in collaborazione con il Liceo Artistico Leontine De Nittis.

La mostra si terrà nei giorni 29 e 30 Aprile 2023 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Barletta e vedrà protagonisti:

Emanuele Binetti con il progetto “Gli occhi prima di mia madre”

Roberta De Camillis con il progetto “Surreale”

Raffaella Filomeno con il progetto “Visioni Lucide”

Lorenza Ragno con il progetto “Legami”

Sara Sirago con il progetto “La famiglia Losito”

Tutti i progetti in mostra nascono dalla necessità di esprimere attraverso linguaggi differenti, quelle che sono le nostre origini; dal territorio alla famiglia, in un viaggio volto a ricostruire pezzo per pezzo la nostra essenza. In questo, la fotografia contemporanea ci aiuta a dar voce a ciò che le parole non riescono ad esprimere. Il tema nasce appunto dalla voglia di raccontare e condividere quelle che sono le nostre origini.

Esse sono parte fondamentale della nostra identità, dalla famiglia al territorio, per questo è importante conoscerle e valorizzarle. Ma cosa significa valorizzare le proprie radici? Significa approfondire la consapevolezza dei luoghi e delle persone con cui siamo cresciuti e che ci hanno formato, vuol dire scavare nei valori e nei princìpi alla base della nostra cultura.

L’evento, completamente dedicato all’arte e alla cultura, si suddividerà in una serie di eventi tra cui: Presentazione dei progetti in mostra, talk con gli artisti e infine il Fuori Onda del South Italy International Short Film Festival “A spasso col corto” con ospite il regista fasanese Giuseppe Gimmi.

I corti che saranno presentati sono:

Per le Vie del Paradiso con la regia di Giuseppe Gimmi

Inverno con la regia di Giulio Mastromauro

Vices con la regia di Ilaria Meo

Eva con la regia di Pietro Graffeo

Nuovo Cinema Para-Virus con la regia di Daniele Pignatelli

La mostra ha come obiettivo sponsorizzare artisti emergenti locali e coinvolgere le giovani generazioni e avvicinarli al mondo della cultura, delle arti e del cinema.

Artinte, come suggerisce il nome, ha l’obiettivo di tirar fuori l’arte che è dentro ciascuno di noi, lasciando libera la possibilità di esprimersi in quanto tutti noi abbiamo qualcosa da dare, dire e condividere. Ciò che ci spinge a lavorare in sinergia con le scuole, è la comune certezza che solo mettendosi in gioco e ‘allenandosi’ a diventare cittadini attivi, avviene la formazione globale della persona.