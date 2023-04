Appuntamento pubblico inaugurale, alle ore 18 di martedì 2 maggio presso la Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello, per “Il maggio dei libri” edizione 2023 a cura dell’Amministrazione comunale di Barletta. Primo ospite di spessore sarà Maurizio Simoncelli che, dialogando con la giornalista Floriana Tolve, presenterà il suo recente lavoro “Terra di conquista. Ambiente e risorse tra conflitti e alleanze”, edito da Città Nuova.

L’evento, al quale parteciperanno l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli e il Presidente della VIII Commissione consiliare permanente Cultura e Pubblica Istruzione Ruggiero Fiorella, si realizza in collaborazione con la locale sezione dell’associazione “Igino Giordani”.

Simoncelli, Vicepresidente e cofondatore dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, direttore di un mensile online, editorialista, storico, è autore di numerose monografie e ricerche sull’industria militare, sulle forze armate italiane e sui conflitti. Membro del Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari (CRISM), collabora come docente di Geopolitica dei conflitti e commercio mondiale di armamenti presso il Master Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale della FOCISV/Pontificia Università Lateranense.

La sua pubblicazione si sofferma sulla composita attualità dello scenario internazionale.

“Cosa sta succedendo e perché?” s’interroga l’editore nella sinossi aggiungendo che “Il libro, con un linguaggio chiaro e a volte ironico, cerca di offrire una chiave di lettura per comprendere una realtà complessa e difficile come quella contemporanea, indicando alcuni elementi geopolitici spesso alla base delle tensioni che condizionano i rapporti internazionali. Questioni e temi spesso ignorati o taciuti, che però servono per orizzontarsi in un mondo sempre più interconnesso. L’autore ci aiuta a capire cosa sta avvenendo e perché, offrendoci uno strumento utile per definire le dinamiche del XXI secolo”.

Si ricorda che “Il Maggio dei libri” è promosso su scala nazionale da Ministero della Cultura (Centro per il libro e la lettura), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Associazione Italiana Editori e Associazione Italiana Biblioteche.

Il programma patrocinato dal Comune di Barletta è disponibile sulla rete civica www.comune.barletta.bt.it e sulle pagine Facebook ed Instagram istituzionali e della biblioteca comunale “Sabino Loffredo”.