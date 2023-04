Un piccolo gesto ma di grande valore in termini di sensibilizzazione sociale e senso civico. E’ quello compiuto ieri, sabato 29 aprile, dal signor Michele Doronzo che ha gratuitamente donato e messo a dimora cinque piante di carrubo (Ceratonia siliqua) nell’aiuola comunale ubicata presso l’intersezione stradale tra via Ofanto e via Prascina. Questa mattina si è svolta una cerimonia alla presenza del Sindaco Cosimo Cannito, degli alunni della scuola elementare Modugno, di don Angelo Dipasquale e di cittadini del quartiere per la posa di un cippo lapideo attestante la donazione.

“Come Amministrazione – ha sottolineato il Sindaco -non posso che plaudire all’iniziativa spontanea di Michele Doronzo. Mi auguro sempre che ci siano tanti cittadini come lui che decidono di adottare queste aree di verde rendendo più bella la nostra città. Ringrazio il sig. Michele Doronzo che con il suo gesto dà concretamente il suo apporto di cittadino in termini di rispetto e salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo diventando, così, un esempio per tutta la nostra comunità.