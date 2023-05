“Se leggi sei forte!” è l’ammiccante slogan che rende riconoscibilissimo “Il maggio dei libri” 2023. C’è il Comune di Barletta tra le istituzioni aderenti alla manifestazione nazionale con un ampio e promettente cartellone di attività pianificate in collaborazione con i partner del “Patto locale per la lettura”, ovvero Enti, Associazioni, librerie ed editori che hanno formulato proposte coerenti con le tematiche dell’evento che seguiranno tre prevalenti correnti: “La forza delle parole” (l’uso delle parole sui grandi temi), “I libri, quelli forti” (il segno lasciato dalle grandi opere) e “Forti con le rime” (per dar voce alla poesia, classica e contemporanea).

Promuovono il “Maggio dei libri” Ministero della Cultura (Centro per il libro e la lettura), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Associazione Italiana Editori (AIE) e Associazione Italiana Biblioteche (AIB).

Il “Maggio dei libri” a cura del Comune di Barletta si tradurrà in un vivace itinerario di incontri con gli scrittori per la presentazione di recenti opere letterarie, mostre, letture, laboratori e attività ludico/didattiche per l’infanzia, approfondimenti su tematiche di richiamo storico e di attualità. Le location: Castello – tra Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” e i sotterranei –; le due sedi della biblioteca, sempre nel Castello e presso il Parco dell’Umanità; il Palazzo Della Marra.

Avvio martedì 2 maggio, bandiera a scacchi esattamente un mese dopo, il 2 giugno.

Il Sindaco Cosimo Cannito ammette: “Si consolida un costruttivo rapporto pluriennale tra l’Amministrazione comunale e i promotori dell’iniziativa. La lettura sviluppa un potenziale culturale/educativo enorme, non conosce barriere, confini sociali e generazionali, è lo strumento primario di crescita intellettuale. Leggere arricchisce il proprio sapere e lo spirito d’iniziativa, aiuta a riflettere positivamente, combatte l’ignoranza e consente di elaborare idee nuove e funzionali alla condivisa esigenza di progresso. Insomma, impensabile non parteciparvi, improponibile non onorare il titolo di ‘Città che legge’ che Barletta detiene con merito”.

L’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli sottolinea la regia della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”, sempre più dinamica. “Pregevole – sostiene Cilli – il lavoro compiuto dalla struttura comunale per diversificare e rendere appetibile ai grandi come ai più giovani un calendario fittissimo, che attrarrà il pubblico annunciato numeroso come sempre perché consapevole di poter contare su un’offerta qualificata, inclusiva e innovatrice, anche in previsione di dialoghi a tu per tu con gli autori che rappresentano un valore aggiunto. Sarà festa per tutti, perché avvicinare al piacere della lettura è sinonimo di gratificante confronto ed apprendimento”.