Una lectio magistralis del Prof. Enrico Genovesi su “Mediterraneo, migrazioni e loro matrici” il 5 maggio a partire dalle 17,45 presso il Polo Museale di Trani. Fortemente voluti dall’arch. Andrea Roselli, Presidente dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della provincia BAT, entrano nel vivo le organizzazioni degli eventi per celebrare “Un secolo di Architettura”. Dal 13 aprile al 29 giugno un ricco calendario di appuntamenti sia formativi professionali che aperti al pubblico per analizzare il mondo dell’Architettura nella società moderna.

La lezione del Prof. Enrico Genovesi, docente di Architettura all’Università “La Sapienza” di Roma e studioso di numerosi fenomeni architettonici del Mediterraneo, è stata organizzata in collaborazione con la Bibliotheca Orientalis di Trani. Un momento di confronto e valutazione dei percorsi di contaminazione, anche a causa delle migrazioni, che caratterizzano il Mediterraneo spesso palestra di futuro anche in campo architettonico. L’evento vale anche come aggiornamento professionale per gli Architetti.