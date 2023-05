Dopo la denuncia degli esercenti operanti nella zona 167 di Barletta circa la scarsa e in alcuni casi mancata erogazione di acqua all’interno delle loro attività commerciali, è arrivata la rassicurazione del sindaco Cannito che il problema sarà presto affrontato dai tecnici di AQP.

«Informo i commercianti – scrive Cannito in una nota – che ho ricevuto in data 30 Aprile la segnalazione della limitata erogazione dell’acqua potabile nella zona 167 ed in particolare in viale Falcone Borsellino, in Viale Giulini e nelle strade adiacenti.

Considerati i gravi disagi e i danni economici sopportati dai commercianti conseguenti a tale situazione ho prontamente sollecitato il responsabile dell’AQP al fine della risoluzione del problema segnalato. Ho ricevuto questa mattina dall’AQP conferma che sono iniziati i lavori finalizzati a capire le cause che provocano siffatto problema per gli opportuni provvedimenti del caso».