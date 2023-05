Una carriera artistica in rapida evoluzione, sempre più proiettata verso l’alto e con tanta tenacia e determinazione. Stiamo parlando dell’artista Milena Liberti, barlettana classe 72′ la cui vita ha visto da sempre protagonista la pittura, una passione a tutti gli effetti per quello che con il passare del tempo si è trasformato in uno dei principali leitmotiv della sua carriera. Laureata in Lettere nonchè docente di Storia e Letteratura Italiana nella Scuola Secondaria di II Grado, l’artista domenica 7 maggio, dalle ore 18:00 alle ore 22:00 inaugurerà un vernissage a Barletta dal titolo “Disuguaglianze” presso lo Studio di Architettura Michele Giannella in via Roma 23.

Artista in grado di ricreare spazi emozionali sconosciuti in cui convivono emozioni positive che si concretizzano nel colore, ama da sempre definirsi “artista emozionale”. La mostra di pittura, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 20:30 fino al 31 luglio 2023, vedrà nella sua rappresentazione artistica spazi infiniti condurre ad un’estetica basata sulla ricerca. Il suo linguaggio visivo semplice ed essenziale riesce a tramutarsi in “vuoto”, assenza della materia, energia ed emozioni allo stato puro. A contraddistinguere maggiormente la sua arte sicuramente lo sperimentalismo con ampio spazio alla libera interpretazione che caratterizza quindi tele diverse fra loro ma con un comune denominatore, quello appunto della “disuguaglianza”. Insomma, un vernissage ricco di sorprese che darà la possibilità ai più di riscoprirsi attraverso l’arte dell’artista Milena Liberti.