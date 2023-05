Appuntamento venerdì 5 maggio alle ore 19 nel salone del Circolo Unione di Barletta per il terzo e ultimo incontro della rassegna ‘Storie e Libri’, organizzata per la prima volta dall’associazione Piazza Marina con il patrocinio dell’amministrazione comunale nella sua versione primaverile. Per quest’occasione l’ospite sarà Sarah Maestri, attrice e autrice del racconto “Stringimi a te, non ti ho donato la vita ma la vita mi ha donato te”(Garzanti, 2022). Ingresso libero, curiosità obbligatoria.

La storia:

Alla scoperta della meravigliosa storia di amore tra Sarah e Alesia, un amore unico possibile solo tra mamma e figlia. Sarah aveva poche certezze nella vita. Una di queste era che non provava il desiderio di avere un figlio. Tutto cambia da quando decide di ospitare per qualche giorno una bambina che vive in orfanotrofio, venuta in Italia per le vacanze. In aeroporto i suoi occhi raccontano più di tante parole. Sente la sua risata contagiosa. E non c’è bisogno d’altro. Alesia entra nella vita di Sarah per non uscirne più. Giorno dopo giorno, quella bambina le insegna a non avere paura dell’amore e la trasforma in ciò che ha sempre temuto di diventare: una madre. In questo romanzo racconta come una madre abbia trovato, senza saperlo, la figlia che ha sempre cercato. Tra inciampi e risate, vediamo il loro legame nascere, crescere, diventare concreto. Non ci sono stati nove mesi di tempo per conoscersi. È bastato un attimo, a cui ne sono seguiti infiniti altri. Attimi di cui è fatto l’amore più bello che ci sia. «Avere cura di qualcuno è la forma d’amore più grande. Ecco, Sarah lo ha fatto e ora è madre di Alesia, ed esserlo vuol dire generare altro amore».