Una giornata dedicata ai piccoli. Soprattutto “Una giornata fruttuosa”, come recita il titolo del volume (PAV Edizioni) Storia e illustrazioni, di Antonio Giordano che sarà presentato alle ore 18 di mercoledì 10 maggio nella Sala Conferenze del Castello di Barletta nell’ambito, quasi superfluo ricordarlo, del “Maggio dei Libri” 2023.

Una narrazione che Giordano offrirà al pubblico di giovani e non, proprio perché anche gli adulti hanno il diritto di avventurarsi nella freschezza del mondo adolescenziale, riscoprendo emozioni e sensibilità scolorite dal tempo.

Qualche indizio? Stellina, la principessa protagonista della storia, può ottenere qualunque cosa desideri, tranne ciò che può davvero renderla felice. La ricchezza non è tutto – è un principio che ha un colore sempre più sbiadito nella nostra vita quotidiana, ma intorno al quale ruota ancora il mondo delle favole. Lasciando da parte la razionalità, ai presenti sarà offerta l’opportunità di accompagnarla in un viaggio dove la magia è così forte da poter fare piccoli grandi scherzi. Come riuscire, insomma, ad animare luoghi e cose che sono lì sempre intorno a noi, ma che a volte non riusciamo più ad ascoltare attentamente.

L’introduzione sarà affidata ad Ester Alfarano, responsabile del locale Presidio del Libro la cui collaborazione, unitamente a quella dell’Associazione “Lettidipiacere”, hanno reso possibile l’evento in cartellone.

“Il Maggio dei libri”, sostenuto dallo slogan “Se leggi sei forte” è promosso dal Ministero della Cultura (Centro per il libro e la lettura), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Associazione Italiana Editori e Associazione Italiana Biblioteche.

Per conoscere tutto il programma patrocinato dal Comune di Barletta si invita alla consultazione della rete civica www.comune.barletta.bt.it oppure delle pagine Facebook ed Instagram istituzionali, inclusa quella della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”.