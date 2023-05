Novità per quanto riguarda la mostra Ditelo ai bambini, ideata dal sub-ambientalista Antonio Binetti per sensibilizzare sul tema di rifiuti, riuso ed ecosostenibilità. Questa la sua dichiarazione:

“Ho avviato la procedura di donazione di tutta la mostra ( ditelo ai bambini) a favore degli istituti scolastici delle scuole primarie della città di Barletta. Questi reperti rappresentano l’attività di studio e conoscenza di oltre 10 anni di lavoro, passione e impegno. Volevo mettermi in gioco, portare la mostra in altri luoghi, scoprire cose nuove, approfondire la mia conoscenza nell’ambito della comunicazione sulle problematiche che riguardano il mare, ma sono costretto a fare un passo indietro. Per piccoli problemi legati alla salute sono costretto a lasciare tutto e passare la palla. Ho problemi di salute, basta impegni. Sono sicuro che le scuole, i dirigenti, le maestre, e i professori utilizzeranno questa mostra e questi reperti nei migliori modi possibili. La mostra riguarda circa 150 reperti vintage dagli anni 40 agli anni 90 trovati sui nostri fondali e sulle nostre spiagge. Alzatine per i reperti vintage, quadri d’autore realizzati con plastica e microplastica ritrovata sulle spiagge, rifiuti moderni da esposizione, proiettore, flora e fauna marina spiaggiata con studi dettagliati e approfondimenti. Cercherò di rispettare le ultime date dei progetti con le associazioni. Vi chiedo di rispettare la mia decisione e la mia privacy. Grazie bambini! Siete stati il mio arcobaleno. Grazie a tutti per il sostegno. Antonio Binetti”