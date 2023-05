Una macchia giallastra galleggiava sul mare, ieri pomeriggio, precisamente nello specchio d’acqua antistante la sezione barlettana della Lega Navale. Questa lunga macchia era proveniente dalla direzione del “braccio di Levante” e costeggiava l’intera banchina detta dei pescatori.

Prontamente dalla sezione della Lega Navale hanno allertato la Capitaneria di Porto che è intervenuta con un sopralluogo e producendo delle fotografie e prelevando dei campionamenti. L’esito delle analisi e delle eventuali cause che hanno prodotto l’increscioso spettacolo che certamente ha creato tale situazione non è ancora stato chiarito.

Potrebbe anche trattarsi di un fenomeno naturale causato dalle numerose mareggiate degli scorsi giorni, una tale fenomenologia, già palesatasi in passato lungo la costa barlettana. Tuttavia, seguiremo attentamente l’evolversi della situazione. Il comandante della Capitaneria di Porto, Daniele Governale ha chiarito che i campionamenti sono stati subito portati all’ARPA Puglia perché vengano realizzate delle analisi di tipo biologico e chimico.

In merito alla presenza, nella giornata di

ieri, di sostanze biancastre sulla superficie dello specchio d’acqua

marina antistante la locale sezione della Lega Navale, l’Amministrazione

comunale rende noto che sono in corso da parte delle competenti

strutture di ARPA Puglia, a Taranto, le analisi chimiche a

batteriologiche di rito.

Il Sindaco Cosimo Cannito, nel ringraziare la Lega Navale per il civismo

dimostrato segnalando il fenomeno, e la Capitaneria di Porto di Barletta

per il conseguente, tempestivo intervento, rende noto che aggiornerà i

cittadini sugli esiti dei campionamenti.