A Barletta, per il “Maggio dei libri 2023”, sabato 13 maggio, dalle ore 17.30, presso la Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello, Paola D’Alconzo, docente di Museologia e Critica artistica e del restauro presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, presenterà il volume “Le collezioni del Museo Civico di Barletta. Arte, storia e percorsi di memoria tra Mezzogiorno ed Europa”, a cura di Luisa Derosa, Francesco Picca e Victor Rivera Magos (Claudio Grenzi Editore, Foggia 2022). La pubblicazione è il risultato dell’enorme impegno profuso nel triennio 2019-2021 nell’ambito del progetto “Storia della città di Barletta”.

Interverranno per il saluto istituzionale il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia Anita Guarnieri, il Direttore Regionale Musei Puglia Luca Mercuri e il Presidente dell’Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi, Victor Rivera Magos. Coordinerà i lavori Savino Filannino, Dirigente Settore Beni e Servizi Culturali del Comune di Barletta.

Sia il Sindaco Cannito che l’Assessore Cilli concordano nel riconoscere il rilievo documentario della pubblicazione. Un lavoro “funzionale e organico alla riconoscibilità del patrimonio storico e artistico di Barletta, che trarrà da questo qualificato contributo un assoluto beneficio”, per il quale i rappresentanti istituzionali ringraziano gli autori, animati da “indiscussa professionalità e dedizione rivelatesi presupposti fondamentali per catalogare opere e reperti museali. Si è così intrapreso un nuovo percorso che consentirà di ammirare e apprezzare sotto una rinnovata luce la maestosità di formidabili testimonianze che è nostro dovere affidare all’interesse e alla sensibilità contemporanea e delle generazioni future. Anche in quest’occasione – ammettono in conclusione entrambi – il progetto ‘Storia della città di Barletta’, di cui queste iniziative sono prodotto, si è rivelato un eccezionale strumento divulgativo che ripaga l’Ente civico e l’Associazione Centro Studi Normanno-Svevi, accomunate magistralmente in questa attività”.

Un corposo volume di oltre trecento pagine, ricco di immagini e con una curatissima veste grafica, con saggi e schede frutto della collaborazione di un nutrito gruppi di studiosi, per la maggior parte giovani ricercatori. Si tratta di un lavoro prezioso e fondamentale per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città, dove le collezioni, i donatori e le opere conservate nel Museo Civico sono protagonisti di una vicenda che unisce secoli di storia, coprendo un arco cronologico che va dalle prime attestazioni archeologiche all’arte del Novecento. Grazie a questo lavoro, supportato da una corposa ricerca in numerosi archivi e biblioteche italiani, sono anche venute alla luce opere inedite, firmate da artisti di fama internazionale.

Al termine della presentazione sarà inaugurata la mostra “Il Museo Civico di Barletta: un secolo di storie”, allestita dall’Amministrazione comunale e a cura di Francesco Picca con la collaborazione di un gruppo di giovani studentesse delle Università di Bari e Foggia: oltre ottanta tra dipinti, disegni, libri e documenti conservati nel Museo Civico e nella Biblioteca Comunale “S. Loffredo” racconteranno le ‘storie’ di oltre cento anni di vita dell’Istituzione museale barlettana, a partire dai primi reperti archeologici donati alla fine dell’Ottocento da Francesco Saverio Vista, per arrivare alle più recenti acquisizioni, tra cui uno splendido paesaggio del famosissimo artista francese Camille Corot.