Caccia all’ultimo biglietto disponibile ad una settimana dall’importante semifinale playoff tra Nardò e Barletta. Numeri da categoria superiore, numeri che certificano un entusiasmo mai sopito: in una giornata intera sono stati più di 800 i biglietti staccati dai tifosi biancorossi sui 980 a disposizione del settore ospiti del ”Giovanni Paolo II”.

Una crescita esponenziale, ravvisabile già dopo pochissime ore dalla vendita dei biglietti iniziata nella mattinata di ieri. Dopo quattro ore infatti, erano già 500 i tifosi che avevano acquisito i biglietti sui circuiti online a disposizione, prima di arrivare a 700 nella serata di ieri e sfondare poi quota 800 nella notte. Si va dunque verso il sold-out per una sfida a cui i biancorossi di Farina vogliono arrivare nel modo migliore per continuare ad inseguire il sogno ripescaggio in Serie C. Con un pubblico da categoria, anzi da categorie superiori, sarà difficile non dare il massimo, pur al cospetto di un avversario ostico quale il Nardò: sarà esodo biancorosso in terra neretina.

A cura di Giacomo Colaprice