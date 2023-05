Grande successo per il 26.mo Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli, organizzato dall’Associazione Cultura e Musica “G.Curci” in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Barletta, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, della Buzzi – Unicem, della Fondazione Megamark onlus, e dell’Associazione Barletta Ricettiva , con i vari Premi Speciali offerti dalla professoressa Maria Rita Lamonaca e dall’ingegnere Luca Dimiccoli che si è svolto nella splendida cornice del teatro Curci di Barletta

Una strepitosa Orchestra Sinfonica Soundiff – Diffrazioni Sonore, magistralmente diretta dal maestro Benedetto Montebello, in un teatro gremito, ha fatto da bordone ai tre finalisti della serata conclusiva del 26.mo Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli” manifestazione che porta ogni anno alla ribalta la città di Barletta in tutto il mondo, proiettandola in una dimensione veramente internazionale.

Livello altissimo quello riscontrato dalla Giuria Internazionale formata dai maestri Susan Shu Cheng Lin (Taiwan), Bertrand Giraud (Francia), Roberto Corlianò (Italia), Vittorio Costa (Italia), Lorenzo Di Bella (Italia), Benedetto Montebello (Italia), e Francesco Monopoli (Italia), che si è trovata a giudicare partecipanti , provenienti da Corea del Sud, Ucraina, Italia, Germania, Vietnam, Romania, Giappone, Australia, Russia, Messico, Armenia, Gran Bretagna, Bulgaria e Cina, che hanno espresso una sensibilità artistica e musicale di altissimo livello e qualità tecnico espressiva mai riscontrate negli anni precedenti, rendendo veramente difficile il compito della Giuria.

Ad aprire la serata, presentata da Floriana Tolve, è stata la giovanissima pianista vietnamita Ho Khanh Van, la più giovane dei tre, appena 20 anni, vincitrice di tantissimi premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali, perfezionatasi con musicisti prestigiosi e allieva di Stepan Simonyan all’Università di Musica di Amburgo, che ci ha regalato una raffinata, coinvolgente e fresca interpretazione del concerto Concerto n. 4 in Sol Maggiore Op. 58 di Ludwig van Beethoven coinvolgendo sia la Giuria che il pubblico che affollava il teatro.

E’ toccato poi al pianista russo/texano Artem Kuznetsov, 33 anni, uno dei pianisti più premiati, nei più prestigiosi Concorsi Pianistici Internazionali, artista eclettico e virtuoso della tastiera, ammaliare il pubblico con la sua romantica , tranquilla, meditata e melanconica esecuzione del Concerto n. 1 in Mi Minore Op. 11 di Chopin.

A concludere la serata è stato poi la pianista giapponese Hana Igawa, 30 anni, che con il Concerto n. 5 in Mi bemolle Maggiore Op. 73 “Imperatore”, che con una padronanza interpretativa ricca di colore ha coinvolto il pubblico che l’ha a lungo applaudita .

Al termine della serata la prestigiosa Giuria Internazionale, ha deciso di assegnare Primo Premio alla pianista vietnamita Ho Khanh Van, a lei va il premio offerto dalla Buzzi Unicem e il Premio Nuovo IMAIE di diecimila euro, per un progetto tour di sei concerti, un ennesimo riconoscimento per il lavoro fatto negli anni dall’Associazione Curci, che gli permetterà di realizzare un tour di concerti in tutt’Italia. a lei è andato anche il Premio del Pubblico, offerto quest’anno dalla professoressa Maria Rita Lamonaca insieme ad un concerto con l’Orchestra Soundiff – Diffrazioni Sonore. Secondo Premio al russo/texano Kuznetsov Artem a cui è andato il premio offerto dalla Fondazione Megamark onlus e Terzo Premio alla giapponese Igawa Hana, offerto dalla Direzione Artistica dell’Associazione Cultura e Musica G. Curci.

Il Premio Speciale “Arturo Benedetti Michelangeli”, offerto dal m° ing. Luca Dimiccoli, è andato al pianista coreano Park Jeongro e alla pianista giapponese Ota Saya , tre i semifinalisti premiati dalla Buzzi Unicem : la giapponese Yuki Mihara, l’italiana Federica Reale e la giapponese Sayaka Yamashita

Un plauso particolare va alla spettacolare e giovanissima Orchestra Sinfonica Soundiff – Diffrazione Sonore, (oltre 45 elementi), composta da artisti del nostro territorio in maggioranza under 35, unica realtà pugliese orchestrale riconosciuta dal Fus, diretta dal m° Benedetto Montebello.

Per la consegna dei Premi ai vari vincitori, sono intervenuti per il Comune di Barletta, il Vice Sindaco dott. Giuseppe Di Leo, l’Assessore ai Servizi Sociali dott.ssa Rosaria Mirabello, il dott. Domenico Ingegno, Direttore della Buzzi – Unicem, stabilimento di Barletta, il dott. Michele Sardone in rappresentaza della Fondazione Megamark –Onlus e del Cavaliere Giovanni Pomarico e Raffaele Rizzi Presidente dell’Associazione Barletta Ricettiva che con le loro parole hanno reso omaggio a questa ormai tradizionale realtà che ogni anno proietta Barletta in un contesto veramente internazionale.

Il numerosissimo pubblico ha apprezzato e sottolineato la bravura dei finalisti con lunghissimi applausi ed ovazioni di entusiastica ammirazione sia nei confronti di questi giovani artisti che, per amore della musica, non esitano a girare tutto il mondo e ogni anno si ritrovano a Barletta, sia nei riguardi della Giuria Internazionale che in questi lunghi giorni di intense audizioni, si è trovata ad ascoltare tantissimi artisti di livello internazionale e a dover scegliere i migliori durante questo Concorso Musicale Internazionale, che si avvale della Presidenza onoraria del compianto grande maestro Carlo Maria Giulini, dedicato all’indimenticabile Mauro Paolo Monopoli.