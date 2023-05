Gioia in casa Barletta Basket. La formazione biancorossa, al termine di una lunghissima ed entusiasmante stagione, approda in C Unica e condanna, al tempo stesso, l’AP Monopoli alla retrocessione in Serie D, in virtù della riforma che coinvolgerà la pallacanestro italiana a partire dalla prossima stagione.

Un traguardo assolutamente meritato per il team allenato dall’esperto allenatore Pasquale Scoccimarro che, dopo aver sfiorato la promozione diretta nella stagione regolare(di cui ha beneficiato il terzetto composto dalla corazzata Matera, Canosa e Molfetta ndr), è riuscito a non fallire i delicati spareggi, estromettendo prima la Cestistica Barletta in due gare e poi, dopo la sconfitta contro Lecce, a regolare in due gare Monopoli(72-51 e 55-61 ndr). Il pass è stato staccato nella giornata di giovedì 18 maggio, dopo una tiratissima sfida contro la compagine allenata da coach Console, in cui Barletta, trascinata da Liso e Caceres, ha mantenuto un margine di sei lunghezze conquistato prima dell’intervallo lungo e ha resistito agli assalti monopolitani guidati da un ottimo Jakub Kasa.

Alla sirena, festa nell’impianto della ”Tendostruttura Pesce”: per il giovane sodalizio biancorosso, partito nel 2015 dalla Prima Divisione, questo è il quarto salto di categoria. Dalla prossima stagione dunque, sarà C Unica, campionato che consentirà alle prime della classe di giocarsi la B Interregionale: la pallacanestro pugliese avrà anche la calorosa piazza di Barletta tra le protagoniste di un torneo che si preannuncia essere di alto livello.

A cura di Giacomo Colaprice