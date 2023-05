La stagione 2022/23 del Barletta si è chiusa con il ko per 2-0 sul campo del Nardò nella semifinale playoff del girone H di Serie D. Queste le pagelle dei biancorossi nel pomeriggio dello stadio Giovanni Paolo II.

LOVECCHIO 5: Nel primo tempo è attento su Dambros e Ferreira ma sul centro del vantaggio neretino ha gravi responsabilità;

PETTA 5.5: Da centrale di destra, regge finché l’onda d’urto dei padroni di casa non si fa troppo forte anche per lui;

TELERA 5.5: Guida la linea difensiva stringendo i denti. Protesta vanamente in occasione del 2-0;

MARANGI 4.5: Dalle sue parti si passa troppo facilmente. Dambros e Ciracì lo travolgono;

CRISTALLO 5: Parte a destra, chiude a sinistra. Troppo timido;

FEOLA 5.5: Pronti, via e prende un “giallo” per rimediare a un errore di Maccioni. Tiene botta ma concede spazio a Gjonaj quando il 10 calcia per l’1-0 (dal 4’ st RUSSO 5.5: A destra, dovrebbe dare il cambio di passo. Dovrebbe, appunto, ma non incide);

VICEDOMINI 5.5: Anche lui fa fatica contro il ritmo alto imposto dal centrocampo di Ragno;

MACCIONI 4.5: Nel primo tempo perde una marea di palloni. Messo in difficoltà dall’atteggiamento tattico scelto da Farina, non migliora quando scala in mezzo (dal 36’ st PONZO sv);

LATTANZIO 5: Ex beccato dal pubblico di casa, la vede poco. Prova a mandare in porta Di Piazza e a calciare dal limite, poi poco altro (dal 36’ st LAVOPA 6: in 15’ calcia in porta più dei suoi compagni di squadra ed è un merito);

LOIODICE 5: Da trequartista soffre. In fascia non illumina come al solito, anestetizzato da De Giorgi. Brutta copia di quello ammirato durante tutta la stagione;

DI PIAZZA 5.5: Inizia la partita con la voglia di spaccare il mondo e calcia due volte in porta ma senza fare male (dal 12’ st SCARINGELLA 5.5: Nervoso e ammonito, si fa vedere solo per una sponda che i compagni di squadra non sfruttano);

MISTER FARINA (squalificato, in panchina Carbone) 5: Cambia schierandosi a specchio con l’avversario e la mossa non paga. La partita a scacchi la vince Ragno. Barletta insufficiente nelle gambe e nella testa;