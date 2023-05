Prosegue con successo lo Young Talents International Festival 2023, la spettacolare vetrina dei vincitori di Concorsi Musicali Internazionali di grande prestigio, organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci” di Barletta, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Barletta, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, nello splendido Auditorium del “Laboratorio Urbano GOS– Distillerie Culturali” a Barletta.

Ad essere di scena, domenica, 28 maggio , con porta alle ore 18,30 e inizio alle ore 19,00, presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS, sarà la giovanissima pianista Alyssa Kok, vincitrice, lo scorso anno, di una delle due borse di studio, offerte dal m° Ing. Luca Dimiccoli, a supporto dei giovani musicisti, con il Premio “Young Artist Special Concert Prize – A. Benedetti Michelangeli”, nell’ambito del 25° Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli”, dopo il grande successo riscosso durante l’inaugurazione della Rassegna dal pianista anglosassone Dominic Doutney , vincitore del Primo Premio assoluto al 25.mo Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli” e “Premio Nuovo Imaie 2022”che lo ha visto esibirsi in una lunga tournèe in tutta Italia.

Alyssa Kok, pianista ventunenne, nata a Singapore, si è laureata a 18 anni con il massimo dei voti presso il Mozarteum di Salisburgo, dopo essere stata ammessa a soli 14 anni, diventando una dei laureati più giovani in assoluto. Vincitrice di numerosi Premi in Concorsi Pianistici internazionali, attualmente si sta perfezionando presso la Karol Szymanowski Academy of Music di Katowice sotto al guida di docenti di prestigio internazionale. Affermata solista in campo internazionale, tiene concerti in tutta Europa, America del Nord ed Asia. Nel 2022 ha tenuto un concerto prestigioso in Israele e un lungo tour di concerti in Canada, nelle più importanti città. Ha debuttato a soli 11 anni presso la Carneige Hall a New York e da allora ha continuato la sua radiosa carriera sia come solista che con importanti Orchestre dirette da grandi direttori. Numerose le sue registrazioni per la Radio austriaca, ORF, e per la Radio Alberta in Canada.

Artista versatile, attualmente sta per laurearsi in Clavicembalo e sta studiando Organo. Attenta alle problematiche sociali, ha avviato progetti di beneficenza per promuovere lo studio della musica classica, raccogliendo fondi in collaborazione con la World Emunah e la Emunah Israele e con Associazioni benefiche a Singapore e in Malesia.

Programma affascinante e virtuosistico il suo dedicato a Liszt , Chopin, Prokofiev e Schumann , durante il quale potremo ascoltare brani interessanti e coinvolgenti come la Rapsodia Ungherese di Liszt, l’imponente Carnaval di Schumann, la Sonata n. 2 di Prokofieff e la Ballata n. 1 di Chopin.