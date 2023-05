Il percorso del Maggio dei libri 2023 invita gli affezionati, lunedì 29 alle ore 18, nella Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello di Barletta, ad una interessante riflessione sull’attualità scolastica. Lo fa trattando i contenuti di un recente lavoro firmato da Giuseppe Lagrasta, barlettano, già dirigente scolastico, scrittore, saggista e Presidente del locale comitato della Società “Dante Alighieri”, promotrice della presentazione.

Il volume, intitolato “Management della comunità scolastiche” (edito coi tipi di Anicia), condensa in poco più di centocinquanta pagine “una nuova lettura e interpretazione del mondo della scuola e dell’organizzazione scolastica sia per puntare l’attenzione sui livelli di complessità che agiscono al suo interno sia per leggere le realtà scolastiche in una prospettiva di relazione con le reti esterne e con le istituzioni territoriali”. Il lavoro di Lagrasta – è evidenziato in sinossi – focalizza le attenzioni sulle leve motivazionali, generative e trasformative, idonee nel costruire una comunità educativa e formativa che si manifesta nel pieno dell’attività manageriale, posta in essere, da un lato, dal leader educativo, e dall’altro, dagli operatori, dai loro comportamenti organizzativi che ne determineranno l’evoluzione sistemica.

L’evento pubblico si dipanerà attraverso il dialogo dell’autore con il dirigente scolastico dell’IISS “Lèontine e Giuseppe De Nittis” di Barletta, Antonio Francesco Diviccaro.

“La società complessa – chiariscono dal Comitato Dante Alighieri – richiede istituzioni scolastiche motivate ad agire nel pieno del tessuto formativo, educativo e sociale, orientando al futuro le generazioni in formazione, nonché comunità educanti attive, tese a progettare e seminare, mediante didattiche e metodologie innovative, buone pratiche per apprendimenti proficui e successo scolastico, che costituiscono aspetti fondanti e strategici delle linee guida del management scolastico contemporaneo”.

Valore aggiunto della serata gli interventi del Segretario generale e vice Presidente esecutivo della Società Italiana Dante Alighieri, Alessandro Masi, del vice Sindaco di Barletta (con delega all’Istruzione) Giuseppe Dileo, della professoressa Enza Filannino del Comitato Dante Alighieri di Barletta e, non ultima, la presenza di una delegazione studentesca del già citato IISS “Lèontine e Giuseppe De Nittis”.