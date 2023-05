Un sostegno concreto rivolto a chi vive momenti di difficoltà. È la sintesi di “A mano a mano”, manifestazione nel segno dello sport e della solidarietà organizzata sabato 28 maggio allo stadio Puttilli di Barletta dall’A.S.D. La Barlettana con la collaborazione delle associazioni “AIPD”, “L’Angioletto”, “A.i.a.s.”, “Horizon”, ” Oltre l’Autismo si tinge di Blu”, del gruppo “Fatti di Sogni”.

Tra le special guest di giornata rappresentanze del Barletta 1922 e dell’Audace Cerignola, formazioni arrivate ai playoff rispettivamente in D e in C. A movimentare l’evento il comico Uccio De Santis, accompagnato da Veronica Pellegrino e da Miss Italia 2016 Rachele Risaliti.

In campo anche calciatori diversamente abili, protagonisti di un emozionante pomeriggio di calcio e solidarietà con una buona cornice di pubblico.

Ad assicurare spettacolo sul rettangolo verde vecchie glorie del calcio locale come Savino Daleno, Vincenzo Lanotte, Renzo Ferrante, gli ex Roma Lima e Cassetti e l’ex Napoli Emanuele Calaiò. Presenti anche gli ex calciatori Antonio Di Gennaro e Vincenzo Tavarilli.

La serata si è conclusa con la donazione del ricavato alle associazioni Assomeda, Aipd e Angioletto e alle figlie di Giuseppe Tupputi, assassinato l’11 aprile del 2022 nel suo bar.