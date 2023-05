Giornata di assemblea regionale nel fine settimana per la Federazione delle Misericordie di Puglia. Incontro a Molfetta dove sono stati davvero molteplici i temi affrontati nel corso della riunione che ha visto una importante partecipazioni di rappresentanze delle Misericordie pugliesi da Otranto sino a Castelluccio Valmaggiore, dal leccese al foggiano passando dalle province di Brindisi, Taranto, BAT e Bari. Una quarantina le realtà pugliesi legate dai colori giallociano e che hanno potuto approvare il bilancio di esercizio dell’anno 2022 oltre a conoscere il nuovo correttore regionale Don Antonio Favale, parroco della Chiesa “Stella Maris” di Castellaneta Marina nonché autore di numerose pubblicazioni e docente di Sacra Scrittura presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta. Nel corso dell’assemblea spazio anche al Presidente della Fratres Puglia Roberto Nacci con cui è stato rinsaldato nuovamente il rapporto tra le Misericordie e l’associazione di donatori sangue. Obiettivo comune far nascere in ogni sede di Misericordia un gruppo Fratres e viceversa.

«E’ stata una assemblea partecipata e di grande valore per tutto il movimento delle Misericordie pugliesi – ha spiegato il Presidente di Federazione Gianfranco Gilardi – la nomina da parte della CEP del primo correttore regionale della storia per noi ha un significato davvero importante. Abbiamo parlato tanto con Don Antonio e nelle prossime settimane saranno diverse le iniziative poste in campo così come tanto abbiamo parlato di Emilia Romagna e di altre azioni sui territori sia di Protezione Civile che di sanitario. E poi il rapporto con la Fratres altro obiettivo che stiamo raggiungendo dal livello nazionale sino a quello locale. La Federazione è sempre più un ente di coordinamento – ha spiegato Gilardi – particolarmente apprezzato ed essenziale anche per le istituzioni. Abbiamo la responsabilità e la forza di migliaia di volontari giallociano che lavorano con professionalità ed entusiasmo. Il mio grazie non può che andare a tutti loro».