L’Assise del Consiglio comunale di oggi pomeriggio, in conclusione, ha approvato a maggioranza, l’opposizione aveva abbandonato già al momento dell’approvazione dei debiti fuori Bilancio.

Il provvedimento riguardante le agevolazioni IMU e TARI del 2023 per gli immobili ubicati in via Andria e in via Callano, interessati ai lavori per il cantiere di costruzione del sottopassaggio di via Andria e via V.Veneto in quanto zone precluse alla normale viabilità e costrette a difficile collegamenti con il resto della città, provocandone importanti disagi. L’Amministrazione ha voluto dimostrare di essere vicina ai residenti di queste vie.

Proprio recentemente la forza politica di opposizione “Coalizione Civica” aveva sottolineato in un comunicato stampa: “Nessun aiuto, negli anni, è stato mai concesso ai residenti di quartiere, che di fatto vivono confinati in una zona residenziale accessibile solo in auto”. Anche il Partito Democratico era a favore dell’allargamento della platea dei beneficiari. Durante il Consiglio comunale del 28 aprile scorso era, infatti stato approvato un atto d’indirizzo proposto proprio dal gruppo consigliare del PD, per esentare i residenti da queste imposte, visto che il termine ultimo per approvare tali agevolazioni è per legge fine maggio.

L’opposizione aveva preparato anche un emendamento ad hoc, ma oggi è stata colta in contropiede: il consigliere di maggioranza Antonucci, chiedendo che il testo del provvedimento fosse dato per letto, i consiglieri di opposizione non hanno fatto in tempo a partecipare alla discussione.