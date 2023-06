Tre giorni intensi con gli Architetti della BAT. E’ davvero tutto pronto, infatti, per celebrare “Open!” l’iniziativa clou che sarà una occasione importante per far conoscere il mondo dell’architettura ad un vasto pubblico ed ai non addetti ai lavori. Il 23 e 24 giugno, infatti, sono molteplici le iniziative che l’Ordine degli Architetti PPC BAT ha messo in cantiere, su impulso del Consiglio Nazionale degli Architetti, per celebrare gli studi aperti alla cittadinanza. L’occasione sarà anche quella di celebrare al meglio il centenario degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri istituiti con la Legge 1395 del 24 giugno 1923. Qui di seguito il link in continuo aggiornamento con tutti gli eventi previsti (https://studiaperti.com/category/barletta-andria-trani/).

Ma il 22 giugno, giovedì a partire dalle ore 16,30, ci sarà una importante anteprima: appuntamento con l’evento formativo ed informativo “Sport & Design” con un focus dedicato alla normativa di riferimento, ai finanziamenti ed alle nuove tendenze del wellness home. Appuntamento al Circolo Tennis “Hugo Simmen” in via del Santuario 7 a Barletta. A moderare l’incontro l’Arch. Stefania Patella della Commissione Sport, Salute ed Architettura dell’Ordine BAT. Una commissione questa nata da pochi mesi e che avrà modo di tracciare anche un primo bilancio del proprio operato. Di rilievo anche i relatori con l’Arch. Marco Ducci di Sport e Salute Spa a parlare di impiantistica sportiva mentre l’Arch. Cristian Brugnoli, Architectur & Interior Design Director Technogym, parlerà essenzialmente di come il welness incontra il design. Per concludere ci sarà l’intervento del Dott. Vincenzo Fucci, Responsabile credito sportivo per Puglia e Basilicata, che farà un focus sui finanziamenti. I saluti istituzionali saranno introdotti dai presidenti degli Ordini degli Architetti Andrea Roselli e degli Ingegneri Antonella Cascella mentre è prevista anche la partecipazione del Sindaco di Barletta Cosimo Cannito e dell’Assessore allo Sport Marcello Degennaro.

«Questo è un tema davvero importante e che per noi ha una priorità particolare – ha spiegato l’Arch. Andrea Roselli – le nuove tendenze sullo sport ci portano davvero a capire che nei prossimi anni sarà centrale nello sviluppo delle città ma anche delle singole case. E poi l’evento chiude questa prima parte di appuntamenti formativi prima di Open che per noi è un momento di grande rilevanza».